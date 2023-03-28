Остин заявил, что у Украины есть отличные шансы на успешное контрнаступление

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина может использовать значительное истощение российских сил и западное оружие. Вместе это дает ВСУ очень хорошие шансы на осуществление успешного контрнаступления весной 2023 года.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

Остина отметил, что у Украины сейчас есть значительное преимущество по сравнению с оккупантами, хотя линия фронта меняется то в одну, то в другую сторону за последнее время.

"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", - отметил глава Пентагона.

По его словам, ресурсы России иссякают, у нее есть нехватка боеприпасов, что заставляет Кремль обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

Остин считает, что активация боевых действий произойдет тогда, когда условия для маневрирования улучшатся.

"Я думаю, что у Украины будут очень хорошие шансы на успех", - добавил глава Пентагона.

Несмотря на такие оптимистичные заявления Остина, президент Зеленский заявил, что силы обороны Украины не смогут перейти к широкому контрнаступлению и освободить все оккупированные территории, пока союзники не предоставят дополнительной военной поддержки в необходимом объеме