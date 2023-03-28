Остін заявив, що в України є чудові шанси на успішний контрнаступ

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна може використати значне виснаження російських сил і західну зброю. Разом це дає ЗСУ дуже хороші шанси на здійснення успішного контрнаступ навесні 2023 року.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.

Остіна зазначив, що в України наразі є значна перевага в порівнянні з окупантами, хоча лінія фронту змінюється то в один, то в інший бік протягом останнього часу.

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", - зазначив глава Пентагону.

За його словами, ресурси Росії вичерпуються, в неї є брак боєприпасів, що змушує Кремль звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.

Остін вважає, що активація бойових дій відбудеться тоді, коли умови для маневрування покращаться.

"Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", - додав очільник Пентагону.

Попри такі оптимістичні заяви Остіна, президент Зеленський заявив, що сили оборони України не зможуть перейти до широкого контрнаступу та звільнити всі окуповані території доти, доки союзники не нададуть додаткової військової підтримки в необхідному об'ємі.