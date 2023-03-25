Росія відмовилася від наступу та переводить свої війська в режим оборони — Bloomberg

Анонсований контрнаступ росіян зазнав поразки, не досягнувши поставлених цілей, військове командування країни-агресора вирішило перевести сили в оборону. Тепер окупанти готуються стримувати можливий український контрнаступ.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Москва планує залучити до 400 000 солдатів-контрактників в 2023 році, щоб збільшити особовий склад. Таким чином російське керівництво хоче уникнути чергової хвилі мобілізації, оскільки Кремль вже починає підготовку до переобрання президента Володимира Путіна на чергових виборах.

За словами українських і західних офіційних осіб, майже всі з 300 000 військових, мобілізованих восени, зараз знаходяться на полі бою

Джерела агентства стверджують, що призов восени 2022 року "похитнув громадську довіру та спровокував втечу з країни мільйона росіян". Вони також заявляють, що нібито Путін розраховує, що якщо "окупантам вдасться стримати наступ ЗСУ, то рівень підтримки Києва західними союзникам нібито може знизитися".

Водночас в уряді та політичній еліті з'являються сумніви, чи зможе Росія коли-небудь одержати перемогу хоч в якійсь битві. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія наразі втрачає ліквідованими у війні проти Україні 25 тисяч окупантів на місяць.

Тим часом, як стверджує Bloomberg з посиланням на власні джерела, Україна планує розпочати контрнаступ у найближчі місяці з військами, які нещодавно пройшли навчання в Європі та США, з використанням нещодавно поставлених танків, бронетехніки та іншої зброї.