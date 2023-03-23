"Жахливий час для атаки". Радник Залужного назвав, скільки РФ зараз втрачає ліквідованими й пораненими на місяць

Росія наразі втрачає ліквідованими у війні проти Україні 25 тисяч окупантів на місяць. Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, американський офіцер Ден Райс в інтервʼю NV.

За його словами, приблизно такими будуть цифри за березень. Також близько 75 тисяч втрат РФ в Україні за цей період — це поранені.

Як зазначив Райс, рік тому президент РФ Володимир Путін напав на Україну не в той місяць, адже в лютому "в цих умовах не атакуєш".

"Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, – це "з'їдав" свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", – сказав радник Залужного.

Він додав, що українські військові наразі знищують всі найкращі підрозділи російських окупантів, адже ті обрали "жахливий час для атаки".

"Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ", – додав Райс.

Зауважимо, що за добовою статистикою втрат російських окупантів, яку Генштаб ЗСУ опублікував у період із 2 по 23 березня, ЗСУ ліквідували за цей період приблизно 18260 загарбників.

Нагадаємо, що за даними розвідки Великої Британії, російський наступ на Бахмут Донецької області починає слабшати. Однак ситуація для українських військових, які тримають оборону, залишається складною.