Сирський: окупанти в Бахмуті видихаються, ЗСУ скоро цим скористаються

Угрупування російських сил, що намагаються атакувати Бахмут Донецької області, несуть значні втрати. Збройні сили України готуються скористатися послабленням сил противника.

Про це 23 березня повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Основними силами рф на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", — заявив Сирський, в зону відповідальності якого входить Бахмут.

Він зазначив, що, зокрема, підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад під безперервним вогнем артилерії, авіації противника тримають свої позиції та відбивають атаки ворога.

В Генеральному штабі Збройних сил України напередодні повідомили, що російські війська продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої наразі тривають у південній і північній частині Бахмута.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту.