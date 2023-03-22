Розвідка Британії оцінила ситуацію біля Бахмуту: наступ РФ починає слабшати

Російський наступ на Бахмут починає слабшати, але ситуація для українських військових, які тримають оборону, залишається складною.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, останніми днями українські війська розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут у Донецькій області, що, ймовірно, послабить тиск противника на трасу H-32, яка важлива для постачання.

За інформацією розвідки, навколо центру міста тривають бої, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня.

"Однак існує реальна можливість того, що російський наступ на місто втрачає обмежений імпульс, який він мав, частково через те, що деякі підрозділи Міноборони РФ були передислоковані в інші сектори", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вважають, що загальнийтемп російських наступальних операційв Україні знизився порівняно з попередніми тижнями через значні втрати живої сили та техніки.