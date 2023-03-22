Разведка Британии оценила ситуацию у Бахмута: наступление РФ начинает ослабевать

Российское наступление на Бахмут начинает ослабевать, но ситуация для украинских военных, держащих оборону, остается сложной.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, в последние дни украинские войска начали локальную контратаку к западу от города Бахмут в Донецкой области, что, вероятно, ослабит давление противника на трассу H-32, которая важна для снабжения.

По информации разведки, вокруг центра города продолжаются бои, и украинская оборона остается под угрозой оцепления с севера и юга.

"Однако существует реальная возможность того, что российское наступление на город теряет ограниченный импульс, который он имел, отчасти из-за того, что некоторые подразделения Минобороны РФ были передислоцированы в другие сектора", - говорится в сообщении .

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что общий темп российских наступательных операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники.