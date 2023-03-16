Армія РФ втратила наступальний потенціал, а "вагнерівці" не можуть оточити Бахмут, - ISW

Загальний темп російських наступальних операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями через значні втрати живої сили та техніки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Зазначається, що українські військові заявили, що щоденні наземні атаки росіян скоротилися з100 атак на добу до 20-29 на день. Російські війська дещо втратили наступальний потенціал через значні втрати живої сили та техніки.

"Російська наступальна операція в Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча Росія перекинула на лінію Сватове-Кремінна більшість підрозділів у складі щонайменше трьох дивізій", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що протягом останнього тижня російські сили досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж всієї лінії фронту в Луганській області, а українським військам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки та повернути територію в Луганській області.

ISW наголошує, що принаймні п’ять російських полків точно були повністю задіяні в цьому районі, ймовірно, разом із кількома іншими, але російські сили все ще не змогли досягти істотних успіхів.

Крім того, схоже, що загальний наступ групи "Вагнер" на Бахмут наближається до кульмінації. Українські військові джерела відзначають помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього, особливо за останні кілька днів. Фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно наголосив на тому, що нестача боєприпасів вливає на здатність "вагнерівців" продовжувати наступ на Бахмут, і 15 березня заявив, що через нестачу боєприпасів і важкі бої загарбникам довелося розширити оточення Бахмута.

"Останні досягнення "вагнерівців" на північ від Бахмута свідчать про те, що жива сила, артилерія, і втрати техніки в боях за Бахмут, ймовірно, обмежать здатність "Вагнер" завершити близьке оточення Бахмута або отримати значні території в боях за міські райони. Захоплення невеликих селищ на північ від Бахмута та на схід від шосе E40 вкрай малоймовірно, щоб збільшити здатність "Вагнера" захопити сам Бахмут чи отримати інші значні з оперативної точки зору досягнення. Тому ймовірно, що наступ Вагнера на Бахмут все більше наближається до кульмінації", - підкреслюють аналітики.

На їхню думку, російським військам, ймовірно, доведеться залучити значні резерви, щоб запобігти цій кульмінації. Можливо, їм це вдасться, оскільки в ISW спостерігають елементи російських повітряно-десантних полків у Бахмуті та його околицях, які, здається, наразі не задіяні у бойових діях. Росіяни також можуть застосувати інші підрозділи але самого наступу Вагнера буде недостатньо для захоплення Бахмута.

"Російські сили не ведуть активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках фронту, і оскільки темпи наступальних операцій сповільнюються, українські сили, ймовірно, мають більше можливостей відновити ініціативу", - констатують аналітики.

Зазначимо, у лютому 2023 року під час "великого" наступу російські окупанти змогли захопити 0,039% території України, втративши тисячі солдатів та багато військової техніки.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин втрачає свої елітні підрозділи у боях під Бахмутом, а російське військове керівництво, ймовірно, намагається використати це, щоб послабити його вплив.