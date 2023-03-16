Армия РФ потеряла наступательный потенциал, а "вагнеровцы" не могут окружить Бахмут, - ISW

Общий темп российских наступательных операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Отмечается, что украинские военные заявили, что ежедневные наземные атаки россиян сократились со 100 атак в сутки до 20-29 в день. Российские войска несколько потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

"Российская наступательная операция в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации, если она еще не кульминировала, хотя Россия перебросила на линию Сватово-Кременное большинство подразделений в составе, по меньшей мере, трех дивизий", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что в течение последней недели российские силы добились лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта в Луганской области, а украинским войскам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть территорию в Луганской области.

ISW отмечает, что, по крайней мере, пять российских полков точно были полностью задействованы в этом районе, вероятно, вместе с несколькими другими, но российские силы все еще не смогли достичь существенных успехов.

Кроме того, похоже, что общее наступление группы "Вагнер" на Бахмут близится к кульминации. Украинские военные источники отмечают заметное уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг него, особенно в последние несколько дней. Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин недавно отметил, что недостаток боеприпасов влияет на способность "вагнеровцев" продолжать наступление на Бахмут, и 15 марта заявил, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев захватчикам пришлось расширить окружение Бахмута.

"Последние достижения "вагнеровцев" к северу от Бахмута свидетельствуют о том, что живая сила, артиллерия, и потери техники в боях за Бахмут, вероятно, ограничат способность "Вагнера" завершить близкое окружение Бахмута или получить значительные территории в боях за городские районы. Захват небольших поселков севернее Бахмута и восточнее шоссе E40 крайне маловероятно, чтобы увеличат способность "Вагнера" захватить сам Бахмут или получить другие значительные с оперативной точки зрения достижения. Поэтому, вероятно, что наступление Вагнера на Бахмут все больше приближается к кульминации", - подчеркивают аналитики.

По их мнению, российским войскам, вероятно, придется привлечь значительные резервы, чтобы предотвратить эту кульминацию. Возможно, им это удастся, поскольку ISW наблюдала элементы российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и его окрестностях, которые пока не задействованы в боевых действиях. Россияне также могут применить другие подразделения, но самого наступления "Вагнера" будет недостаточно для захвата Бахмута.

"Российские силы не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы наступательных операций замедляются, украинские силы, вероятно, имеют больше возможностей возобновить инициативу", - констатируют аналитики.

Отметим, в феврале 2023 года во время "большого" наступления российские оккупанты смогли захватить 0,039% территории Украины, потеряв тысячи солдат и много военной техники.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин теряет свои элитные подразделения в боях под Бахмутом, а российское военное руководство, вероятно, пытается использовать это, чтобы ослабить его влияние.