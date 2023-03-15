Принимают работников с наркоманией и судимостью: в ISW рассказали, как Кремль преодолевает нехватку кадров в оборонно-промышленном комплексе

Российские власти продолжают меры по мобилизации российского оборонно-промышленного комплекса для длительной войны, включая меры, которые заставят Кремль выбирать между квалифицированными рабочими в "оборонке" и квалифицированным военным персоналом, воюющим в Украине.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин во время визита 14 марта на авиационный завод в Улан-Удэ (Бурятия) признал, что военно-промышленный комплекс страдает от нехватки квалифицированных кадров и объявил о ряде реформ, чтобы привлечь больше специалистов для работы на предприятиях военного производства, включая перераспределение федеральных активов на жилье и заработную плату.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу посетил Корпорацию "Тактические ракеты" в Московской области и призвал завод удвоить производство даже после того, как объявил о выполнении заводом требований государственного оборонного заказа.

Путин также сообщил, что Минпромторг России подготовил список неопределенных специальностей для отсрочки от военной службы

"Это свидетельствует о том, что Кремль предпочитает использовать квалифицированные рабочие в производстве российского оружия, а не потому, что квалифицированные солдаты воюют в российской армии", - отмечают аналитики.

Российские СМИ также сообщили, что Министерство финансов России рассматривает возможность выпуска военных облигаций.

Служба внешней разведки сообщила, что российские оборонные предприятия существенно снизили планку найма и теперь принимают работников без опыта, с наркоманией и судимостью.

Поэтому в ISW считают, что в РФ наблюдаются попытки омолодить кадровый состав ВПК на фоне нехватки рабочей силы и санкций Запада.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что страна-агрессор РФ готовит свою оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной, но пытается избежать более широкой мобилизации гражданской экономики и всячески скрывает масштабы потерь собственной техники.