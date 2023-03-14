В ISW объяснили, почему Кремль вряд ли планирует проводить полную мобилизацию

Законопроект Госдумы РФ о повышении призывного возраста, зарегистрированный 13 марта, свидетельствует о том, что в будущем Кремль не намерен проводить полную мобилизацию. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Российский законопроект предполагает повышение верхней границы призывного возраста в РФ с 27 до 30 лет немедленно, а нижнюю планируют повысить с 18 до 21 года поэтапно, ежегодно поднимая возраст призыва на один год между 2024 и 2026 годами.

"Немедленное повышение максимального призывного возраста, вероятно, преследует цель расширить возрастной диапазон призыва, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования российского общества к призыву в последующие годы", – говорится в отчете.

В ISW предполагают, что возможно Кремль пытается защитить новое поколение россиян от демографических и социальных последствий войны в Украине, распределяя эти последствия среди одной группы россиян. Также есть вероятность, что Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше следующих трех лет.

Аналитики считают, что предложенное расширение возрастного диапазона призыва указывает на то, что Кремль все еще очень неблагосклонен к перспективе полной мобилизации.

Другие ключевые выводы ISW по итогам 13 марта:

Член связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай" обвинил главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в преследовании политических целей в России, которые ставят под угрозу силы "вагнеровцев" в Бахмуте. Эта атака подтверждает оценку ISW от 12 марта о том, что Минобороны РФ может намеренно расширять силы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, чтобы сорвать политические стремления Пригожина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает пытаться сохранить актуальность региона в российском политическом и военном пространстве.

Российские военкоры продолжают спекулировать о возможном украинском контрнаступлении на юге Украины, указывая на то, что в российском информационном пространстве растет обеспокоенность украинскими боевыми возможностями, поскольку российские оккупанты привязываются к наступательным операциям в Бахмуте.

Российские войска продолжали наземные атаки по всей линии Купянск-Сватово-Кременная и достигли незначительных успехов к северо-востоку от Купянска и к востоку от Северска.

Оккупанты продолжали продвижение в районе Бахмута, но по состоянию на 13 марта не сумели завершить развертывание, охватить или оцепить город.

Россияне продолжали проводить наземные атаки на линии фронта в Донецкой области.

Украинские военные продолжают атаковать районы восточной (левобережной) Херсонской области.

Подчинение мобилизованных российских военных формированиям "Л/ДНР" вызывает все большее недовольство на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей.

Российские оккупационные "чиновники" продолжают вводить новые положения, чтобы препятствовать и ограничивать использование украинского языка в учебных заведениях.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что Кремль возвращается к своим ранее неудавшимся кампаниям по вербовке волонтеров и гибридному призыву, чтобы избежать очередной большой принудительной мобилизации. Для этого россияне, в частности, создают мобильные центры вербовки, чтобы рекламировать добровольную военную службу по контракту.