В ISW рассказали, когда Путин объявит об очередной волне мобилизации

Кремль возвращается к своим ранее неудавшимся кампаниям по вербовке волонтеров и гибридному призыву, чтобы избежать очередной массовой принудительной мобилизации.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские Telegram-каналы снова начали рекламировать набор в действующие добровольческие батальоны. Некоторые местные российские чиновники также создают мобильные центры вербовки, чтобы рекламировать добровольную военную службу по контракту – явление, которое ISW наблюдал во время предыдущей кампании вербовки волонтеров с конца мая 2022 года по сентябрь 2022 года.

Российские чиновники даже рекламируют службу по контракту в необычных местах: сообщается, что московский психиатр призывает суицидальных мужчин на службу. Российские ультранационалистические социальные сети также все чаще рекламируют набор персонала для подразделений ЧВК "Вагнер" почти в 30 городах России.

Украинские чиновники наблюдали случаи, когда российские оккупанты брали на военную службу подростков 2006 года рождения из оккупированной Луганской области. В Генштабе также сообщили, что пункты комплектования оккупированной Донецкой области получили поручение по уточнению личных данных офицеров запаса до 65 лет, солдат, сержантов и прапорщиков в возрасте до 50 лет.

"Такие добровольные акции вербовки также могут свидетельствовать о том, что у Кремля заканчиваются боеспособные резервы для продолжения своих наступательных операций после битвы за Бахмут и неудачных наступательных операций вокруг Угледара и Луганской области", - отмечают аналитики.

По их мнению, возобновление кампаний добровольного призыва и гибридной мобилизации, вероятно, указывает, что Кремль начнет очередную волну мобилизации не раньше лета 2023 года, поскольку весенний цикл призыва должен начаться 1 апреля.

Ранее западные официальные лица сообщали, что Путин с января откладывал объявление второй волны мобилизации и склонялся к проведению «тихой мобилизации» из-за заботы о стабильности своего режима. Министерство обороны России, вероятно, не сможет приступить к процессам мобилизации, пока Россия не завершит свой весенний призыв, подчеркивают в ISW.

Ранее в ISW отмечали, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не готов принимать рисковые решения, необходимые для достижения его целей по оккупации Украины, поэтому тянет с объявлением о второй волне мобилизации.

Напомним, что в последнее время появляется информация о подготовке РФ к новой волне мобилизации. По данным украинской разведки, российская пропаганда пытается объяснить жителям России , почему они должны молча идти на убой.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что в России проводят мероприятия по обеспечению мобилизации студентов. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам по вручению повесток обучающимся на очной форме.