В ISW розповіли, коли Путін оголосить про чергову хвилю мобілізації

Кремль повертається до своїх раніше невдалих кампаній із вербування волонтерів і гібридного призову, щоб уникнути чергової великої примусової мобілізації.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські Telegram-канали знов почали рекламувати набір у діючі добровольчі батальйони. Деякі місцеві російські чиновники також створюють мобільні центри вербування, щоб рекламувати добровільну військову службу за контрактом — явище, яке ISW спостерігав під час попередньої кампанії вербування волонтерів з кінця травня 2022 року по вересень 2022 року.

Російські чиновники навіть рекламують службу за контрактом у незвичайних місцях: повідомляється, що московський психіатр закликає суїцидальних чоловіків на службу. Російські ультранаціоналістичні соціальні мережі також все частіше рекламують набір персоналу для підрозділів ПВК "Вагнер" у майже 30 містах Росії.

Українські чиновники спостерігали випадки, коли російські окупанти брали на військову службу підлітків 2006 року народження з окупованої Луганської області. У Генштабі також повідомили, що пункти комплектування окупованої Донецької області отримали доручення щодо уточнення особистих даних офіцерів запасу віком до 65 років, солдатів, сержантів і прапорщиків віком до 50 років.

"Такі добровільні акції вербування також можуть свідчити про те, що у Кремля закінчуються боєздатні резерви для продовження своїх наступальних операцій після битви за Бахмут і невдалих наступальних операцій навколо Вугледара та в Луганській області", - зазначають аналітики

На їхню думку, відновлення кампаній добровільного призову та гібридної мобілізації, ймовірно, вказує на те, що Кремль розпочне чергову хвилю мобілізації не раніше літа 2023 року, оскільки весняний цикл призову має розпочатися 1 квітня.

Раніше західні офіційні особи повідомляли, що Путін з січня відкладав оголошення другої хвилі мобілізації та схилявся до проведення «тихої мобілізації» через турботу про стабільність свого режиму. Міністерство оборони Росії, ймовірно, не зможе приступити до процесів мобілізації, доки Росія не завершить свій весняний призов, підкреслюють в ISW.

Раніше в ISW зазначали, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не готовий приймати ризикові рішення, які необхідні для досягнення його цілей з окупації України, тому тягне з оголошенням про другу хвилю мобілізації.

Нагадаємо, що останнім часом зʼявляється інформація про підготовку РФ до нової хвилі мобілізації. За даними української розвідки, російська пропаганда намагається пояснити жителям Росії, чому вони мають мовчки йти на забій.

Також Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що в Росії проводять заходи щодо забезпечення мобілізації студентів. Для цього створюються так звані "дільниці оповіщення", які допомагатимуть військкоматам щодо вручення повісток тим, хто навчається на очній формі.