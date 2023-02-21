В РФ готуються до масової мобілізації студентів, - розвідка

В Росії проводяться заходи щодо забезпечення проведення чергової хвилі мобілізації. Наразі активно нарощуються можливості із забезпечення масової мобілізації студентів вищих навчальних закладів.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що наразі в РФ створюються так звані "дільниці оповіщення", які будуть надавати допомогу військкоматам щодо вручення повісток студентам очної форми навчання.

"Зокрема, керівництвом Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету видано документи, які зобов’язують структурні підрозділи закладів виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на "дільницях оповіщення"", - повідомляють у розвідці.

До цієї роботи планується залучати громадян, які офіційно не підлягають мобілізації. При цьому, в Томському політехнічному університеті включення до складу "дільниць" відбувається без згоди або навіть попереднього інформування визначених студентів та співробітників.

Керувати "дільницями" призначаються представники вищого керівництва учбових закладів.

У ГУР МО підкреслюють, що для проведення чергової хвилі мобілізації в РФ не потрібні додаткові правові підстави, оскільки оголошену у вересні 2022 року "часткову мобілізацію" офіційно так і не було завершено.

"Імовірно мобілізацію буде проведено до 1 квітня – початку весняного призову на строкову службу. В разі необхідності початок призову може бути відстрочений", - наголошують у розвідці.

Раніше у ГУР МО повідомляли, що пропаганда країни-агресора РФ готує російське населення до нової хвилі мобілізації. Кремль намагається пояснити росіянам, чому вони мають мовчки йти на забій.

Зазначимо, як повідомила розвідка Британії, керівництво приватної військової компанії "Вагнер" припинило набір добровольців серед ув’язнених через великі втрати. Тому російське керівництво стоїть перед вибором — виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.