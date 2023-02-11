Після припинення вербування в’язнів Пригожиним, перед Путіним постала дилема, - розвідка Британії

Керівництво приватної військової компанії "Вагнер" припинило набір добровольців серед ув’язнених через суперництво з Міністерством оборони Росії та великі втрати. Тому російське керівництво стоїть перед вибором — виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив 9 лютого, що припиняє вербувати ув'язнених у Росії для війни проти України.

Дані Федеральної служби виконання покарань РФ вже свідчили про зниження рівня вербування ув'язнених із грудня 2022 року.

"Ймовірно, новини про суворі реалії війни в Україні дійшли до засуджених та скоротили кількість добровольців", - зауважують у розвідці.

Там припускають, що ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є все більше пряме суперництво між Міністерством оборони Росії та ПВК "Вагнер". При цьому російські Збройні сили, найімовірніше, вже завершили розгортання мобілізованих сил.

"Регулярні російські військові, ймовірно, зараз також розгорнули переважну більшість резервістів, призваних за "частковою мобілізацією", - наголошують у британській розвідці.

Тому наразі російське керівництво стоїть перед важким вибором: продовжувати виснажувати свої сили, згортати завдання чи проводити подальшу мобілізацію, резюмували у розвідці Британії.

Нагадаємо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляв завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.