Російська окупаційна армія за майже рік війни проти України втратили понад 20 генералів. Такы дані отримала розвідка Японії.

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Про це повідомило видання Nikkei Asia.

Японські військові вважають, що тка статистика свідчить про слабкість окупаційних сил.

"Британські ЗМІ повідомили у червні, що більше 10 генералів було вбито. Японія оцінює їхню загальну кількість у більш ніж 20 осіб, ґрунтуючись на розвідувальних даних, зібраних у співпраці зі США та Європою", — йдеться в повідомленні.

Ексначальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії Кієфумі Івата назвав це число "неймовірно високим". Він впевнений, що смерть генерала послаблює бойовий дух військ. Івата пояснив надзвичайно велику кількість ліквідованих генералів перевагою ЗСУ у кіберпросторі, що дозволяє Києву впізнавати їхнє місцезнаходження, а також російською тактикою відправлення генералів у бойові дії.

Нагадаємо, в розвідці Британії вважають, нова хвиля критики на адресу Міністерства оборони РФ свідчить, що у силовому блоці країни-агресора знову розгорнулося жорстке протистояння між різними групами впливу.

Більше того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх бойовиків "ДНР" через неспроможність виконати обіцянки, заявлені під час початку проведення так званої "спецоперації.