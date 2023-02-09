Россия потеряла в войне против Украины уже более 20 генералов - японская разведка

Российская оккупационная армия за почти год войны против Украины потеряла более 20 генералов. Такие данные получила разведка Японии.

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Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

Японские военные считают, что статистика свидетельствует о слабости оккупационных сил.

"Британские СМИ сообщили в июне, что более 10 генералов были убиты. Япония оценивает их общее количество в более 20 человек, основываясь на разведывательных данных, собранных в сотрудничестве с США и Европой", — говорится в сообщении.

Экс-начальник штаба Сухопутных сил самообороны Японии Киефуми Ивата назвал это число "невероятно высоким". Он уверен, что смерть генерала ослабляет боевой дух войск. Ивата объяснил чрезвычайно большое количество ликвидированных генералов преимуществом ВСУ в киберпространстве, что позволяет Киеву узнавать их местонахождение, а также российскую тактику отправления генералов в боевые действия.

Напомним, в разведке Британии считают, что новая волна критики в адрес Министерства обороны РФ свидетельствует, что в силовом блоке страны-агрессора вновь развернулось жесткое противостояние между разными группами влияния.

Более того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин рискует потерять поддержку со стороны бывших боевиков "ДНР" из-за несостоятельности выполнить обещания, заявленные в начале проведения так называемой "спецоперации".