Армия РФ начала большое наступление на Луганщине, - ISW

Российские оккупационные войска начали очередное большое наступление в Луганской области, но украинские войска не позволяют им добиться значительных успехов.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно вырос в течение последней недели.

Российские источники сообщают, что войска РФ атакуют украинские оборонные рубежи и незначительно продвигаются вдоль границы Харьков-Луганская область, в частности к северо-западу от Сватового возле Купянска и к западу от Кременной.

Геолокационные кадры боевых действий подтвердили движение россиян в районе Двухлетнего к северо-западу от Сватового. Кроме того, российское военное командование, похоже, полностью привлекло части нескольких дивизий к наступательным операциям вдоль линии Сватово-Кременной.

"Привлечение значительных частей по крайней мере трех основных российских дивизий в наступательные операции в этом секторе указывает на то, что российское наступление началось, даже если украинские силы пока не дают российским силам получить значительные успехи", – отмечают аналитики.

По мнению экспертов, это наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа. Российское командование еще не ввело в действие часть 2-й мотострелковой дивизии, которую в январе после дислокации в Беларуси перебросили на Луганщину.

В ISW отмечают, что полное привлечение российских сил может привести к их истощению на линии Сватово-Кременная без достижения цели захватить всю Луганскую и Донецкую области.

"Эта кульминация, вероятно, даст окно возможностей для украинских сил, чтобы использовать их в собственном контрнаступлении", – считают аналитики.

Отметим, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций. Поэтому россияне вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, но продолжат наступать на востоке Украины.

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, но он снова переоценил возможности русской армии.

В ISW считают, что великое русское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.