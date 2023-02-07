Разведка Британии оценила способность РФ провести успешное наступление в ближайшие недели

Армия страны-агрессора РФ пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года, однако она вряд ли сможет нарастить достаточно сил для существенного влияния на исход войны в ближайшие недели.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве отмечают, что оперативной целью РФ, вероятно, является захват остальных контролируемых Украиной частей Донецкой области.

В то же время разведка Британии обращает внимание на то, что российским войскам удалось захватить всего несколько сотен метров территории за неделю.

"Причиной тому является то, что сейчас РФ не хватает боеприпасов для успешного наступления. А командиры разрабатывают планы, в которых вынуждены полагаться на неукомплектованные и неопытные подразделения для достижения нереалистичных целей из-за политического давления", - отмечают в британской разведке.

"Российские лидеры, вероятно, будут продолжать требовать от военных масштабных успехов. Остается маловероятным, что Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны, в ближайшие недели", - констатируют в разведке Британии.

Отметим, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций. Поэтому россияне вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, но продолжат наступать на востоке Украины.

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал своим оккупационным войскам захватить Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года, но он снова переоценил возможности русской армии.

В ISW считают, что великое русское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.