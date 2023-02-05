В ISW вважають, що у окупантів недостатньо сил для наступу на Запоріжжя

Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Тому росіяни наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, але продовжать наступати на сході України.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що росіяни продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області. Вони перекидають російську військову техніку та елітні підрозділи, а також готують матеріально-технічне забезпечення в окупованій Луганській області. Російські війська також посилюють атаки на Бахмут.

"Українські військові повідомляють, що російські війська не сформували достатньо потужну ударну групу для проведення наступу на запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Крім того, російські джерела стверджують, що наприкінці січня російські війська здобули територіальні здобутки в Запорізькій області, що, за оцінками ISW, швидше за все, було інформаційною операцією, щоб спробувати розосередити українські сили.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна щодо захоплення східних областей України.