Розвідка Британії оцінила, чи досягне РФ прориву біля Павлівки та Вугледара на Донеччині

Російське командування намагається розробити нову вісь наступу у Донецькій області, але навряд чи досягне прориву.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що протягом останніх трьох днів Росія, ймовірно, перейшла від зондувальних атак навколо міст Павлівка та Вугледар у більш узгоджений штурм.

Ці населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька. У листопаді 2022 року Росія використовувала для безуспішної атаки на цей регіон 155-ту бригаду морської піхоти. Зараз російські сили, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців позначала лінію фронту.

За даними розвідки, російське командування, ймовірно, прагне розробити новий напрям наступу у Донецькій області, яка утримується Україною, і відвернути українські сили від гарячого Бахмутського напрямку.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить добиватися локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ в цьому районі для досягнення значущого в оперативному відношенні прориву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що російські пропагандисти навмисно поширюють дезінформацію про нібито успіхи у районі Вугледара Донецької області та Оріхова Запорізької області, щоб створити враження розвитку війни проти України.