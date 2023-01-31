- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Разведка Британии оценила, достигнет ли РФ прорыва в районе Павловки и Угледара в Донецкой области
Российское командование пытается разработать новую ось наступления в Донецкой области, но вряд ли добьется прорыва.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что в последние три дня Россия, вероятно, перешла от зондирующих атак вокруг городов Павловка и Угледар в более согласованный штурм.
Эти населенные пункты расположены в 50 км к юго-западу от Донецка. В ноябре 2022 года Россия использовала для безуспешной атаки на этот регион 155 бригаду морской пехоты. Сейчас российские силы, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным разведки, российское командование, вероятно, стремится разработать новое направление наступления в удерживаемую Украиной Донецкую область и отвлечь украинские силы от горячего бахмутского сектора.
"Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России есть достаточно незадействованных войск в этом районе для достижения значимого в оперативном отношении прорыва", - говорится в сообщении.
Напомним, министерство обороны Великобритании сообщало, что российские пропагандисты намеренно распространяют дезинформацию о якобы успехах в районе Угледара Донецкой области и Орехова Запорожской области, чтобы создать впечатление развития войны против Украины.