РФ намеренно распространяет фейки об успехах под Угледаром и Ореховым, – разведка Британии

Российские пропагандисты намеренно распространяют дезинформацию о якобы успехах в районе Угледара Донецкой области и Орехова Запорожской области, чтобы создать впечатление развития войны против Украины.

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Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в последние дни российские пропагандисты утверждали, что армия РФ якобы добилась значительных успехов и прорвала украинскую оборону в районе Орехова и Угледара.

"Российские подразделения, вероятно, проводили локальные разведывательные атаки вблизи Орикова и Угледара, но очень маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов", - отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что существует реальная вероятность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь намекнуть, что российская операция продолжается, создавая впечатление развития войны против Украины.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что в ближайшее время российские военные будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области. Далее в их плане – часть Запорожской области.