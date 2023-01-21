Ситуация на фронте зашла в тупик, - британская разведка

Украинские военные добились небольших успехов в районе Кременной, но в целом ситуация на фронте находится в тупике.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"В последние дни самые ожесточенные бои шли в трех секторах. На северо-востоке, вблизи Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки", - говорится в сообщении.

По информации разведки, на Бахмутском направлении российские военные и вагнеровцы, вероятно, восстанавливают позиции в районе Соледара.

На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые проводили артиллерийские перестрелки и столкновения, но избегали широкомасштабных наступательных действий.

"В целом конфликт зашел в тупик. Однако существует реальная возможность локального наступления российских сил у Бахмута", - отметили в разведке.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия изменила характер ведения боевых действий на фронте войны с Украиной и готовит новую попытку перехватить инициативу в ней.