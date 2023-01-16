ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта к Кременной, — британская разведка

Украинские военные постепенно приближаются к Кременной, а также продолжают удерживать позиции в Соледаре, несмотря на давление оккупантов.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что 14-15 января продолжались интенсивные бои как у Кременной, так и на Бахмутском направлении на Донбассе. По состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны "группы Вагнера"

"Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток на окраине Кременной", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что за последние шесть недель и Россия, и Украина добились ограниченных успехов в разных секторах.

"В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование соединений боеспособных войск, способных использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", – говорится в сообщении.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что бои на Донецком направлении продолжаются, в том числе и за Соледар. При этом достоверной информацией о ситуации на фронте владеет исключительно высшее политическое и военное руководство страны. Информация из любых других источников может помочь врагу.