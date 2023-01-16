ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту до Кремінної, — британська розвідка

Українські військові поступово наближаються до Кремінної, а також продовжують утримувати позиції у Соледарі, незважаючи на тиск окупантів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що 14-15 січня тривали інтенсивні бої як біля Кремінної, так і на Бахмутському напрямку на Донбасі. Станом на 15 січня Збройні сили України майже напевно утримували позиції в Соледарі, незважаючи на тривалі обстріли з боку "групи Вагнера".

"Навколо Кремінної бойові дії характеризуються складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід на околиці Кремінної", - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що за останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах.

"За цих обставин ключовим оперативним завданням для обох сторін є формування з'єднань боєздатних військ, здатних використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бої на Донецькому напрямі тривають, зокрема і за Соледар. При цьому достовірною інформацією щодо ситуації на фронті володіє виключно вище політичне на військове керівництво країни. Інформація з будь-яких інших джерел може допомагати ворогові.