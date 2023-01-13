Захоплення Соледара армією РФ не означає неминуче оточення Бахмута, - ISW

Російські сили, ймовірно, контролюють весь Соледар у Донецькій області. Однак захоплення всього міста не стане важливою подією в оперативному значенні і навряд чи призведе до неминучого оточення Бахмута.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі. Війська РФ, ймовірно, витіснили українські сили із західної околиці міста.

В ISW зазначили, що Генштаб ЗСУ 12 січня здебільшого не повідомляв про те, що українські сили відбили російські атаки у Соледарі порівняно зі зведеннями днем раніше.

Натомість російські джерела стверджували, що російські сили зачищають Соледар.

Російські блогери 12 січня розмістили кадри, на яких бійці "вагнерівці" вільно гуляють Соледаром, і заявили, що вони відвідували населений пункт разом з російськими військами.

Заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили зберігають позиції у Соледарі, може значити стримування оборонних позицій поруч, але не у Соледарі.

Аналітики ISW вважають, що російські заяви про важливість захоплення Соледара перевищені. У найкращому випадку це є "пірровою тактичною перемогою", вважають експерти.

ISW, як і раніше, вважає, що захоплення Соледара не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими наземними комунікаціями, а також не покращить становище російських військ для оточення міста Бахмут найближчим часом

"Російські сили, ймовірно, захопили Соледар після того, як направили значні ресурси для тактичної перемоги з великим виснаженням, що прискорить ймовірну кульмінацію ослаблених російських сил під Бахмутом", - підкреслюють в ISW.

Зазначимо, у розвідці Британії також вважають, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині , країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.