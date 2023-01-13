Захват Соледара армией РФ не означает неизбежное окружение Бахмута, - ISW

Российские силы, вероятно, контролируют весь Соледар в Донецкой области. Однако захват всего города не станет важным событием в оперативном значении и вряд ли приведет к неизбежному окружению Бахмута.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре. Войска РФ, вероятно, вытеснили украинские силы из западной окраины города.

В ISW отметили, что Генштаб ВСУ 12 января в большинстве своем не сообщал о том, что украинские силы отразили российские атаки в Соледаре по сравнению с сводками днем ранее.

В тоже время российские источники утверждали, что российские силы зачищают Соледар.

Российские блоггеры 12 января разместили кадры, на которых бойцы "вагнеровцы" свободно гуляют по Соледару, и заявили, что они посещали населенный пункт вместе с российскими войсками.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может означать сдерживание оборонных позиций рядом, но не в Соледаре.

Аналитики ISW считают, что российские заявления о важности захвата Соледара превышены. В лучшем случае это "пирровая тактическая победа", считают эксперты.

ISW по-прежнему считает, что захват Соледара не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями, а также не улучшит положение российских войск для окружения города Бахмут в ближайшее время.

"Российские силы, вероятно, захватили Соледар после того, как направили значительные ресурсы для тактической победы с большим истощением, что ускорит вероятную кульминацию ослабленных российских сил под Бахмутом", - подчеркивают в ISW.

Отметим, в разведке Британии также считают, что, несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.