Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений в Соледаре (ФОТО)

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала в Twitter снимки города Соледар Донецкой области, за который продолжаются бои.

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На снимках изображены части города до и после того, как оккупанты начали активно атаковать Соледар.

Дома, школы и здания, которые были разрушены в результате российской агрессии в Соледаре. Фото: Maxar

"До (1 августа 2022 г.) и после (10 января 2023 г.) спутниковые изображения, показывающие масштабы текущих боев между российскими и украинскими силами. Здесь показан город Соледар, Украина (lat: 48.6796, long:8.0947) и полностью разрушенные жилые дома ", - говорится в сообщении.

Фото Соледара до 1 августа 2022 года и после 10 января 2023 года. Фото: Maxar

Хотя фото сделаны в разное время года, четко видны масштабы разрушений. Фактически нет ни одного уцелевшего дома. Проживают ли там люди, достоверно неизвестно. Ведь были случаи в других разрушенных россиянами городах, когда жители продолжали жить в подвалах.

Также компания показала поле, вблизи Бахмута, за который также продолжаются бои.

Воронки от бомб на полях и вдоль дорог в Бахмуте. Фото: Maxar

Напомним, бои за Соледар продолжаются, что подтверждал президент Владимир Зеленский. Хотя, не имея успеха, россияне начали информационно-психологическую операцию (ИПСО). В частности, владелец незаконного ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, распространяет фековые фото якобы с соляной шахты Соледара. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ уже доказали, что эта информация – ИПСО.

Кроме того, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что информация о захвате города не соответствует действительности.