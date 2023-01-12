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Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений в Соледаре (ФОТО)
Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала в Twitter снимки города Соледар Донецкой области, за который продолжаются бои.
На снимках изображены части города до и после того, как оккупанты начали активно атаковать Соледар.
"До (1 августа 2022 г.) и после (10 января 2023 г.) спутниковые изображения, показывающие масштабы текущих боев между российскими и украинскими силами. Здесь показан город Соледар, Украина (lat: 48.6796, long:8.0947) и полностью разрушенные жилые дома ", - говорится в сообщении.
Хотя фото сделаны в разное время года, четко видны масштабы разрушений. Фактически нет ни одного уцелевшего дома. Проживают ли там люди, достоверно неизвестно. Ведь были случаи в других разрушенных россиянами городах, когда жители продолжали жить в подвалах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также компания показала поле, вблизи Бахмута, за который также продолжаются бои.
Напомним, бои за Соледар продолжаются, что подтверждал президент Владимир Зеленский. Хотя, не имея успеха, россияне начали информационно-психологическую операцию (ИПСО). В частности, владелец незаконного ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, распространяет фековые фото якобы с соляной шахты Соледара. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ уже доказали, что эта информация – ИПСО.
Кроме того, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что информация о захвате города не соответствует действительности.