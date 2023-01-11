Россияне в Соледаре в очередной раз провели замену своих подразделений, — Минобороны

Российские оккупационные войска, атакующие Соледар Донецкой области, в очередной раз произвели замену своих подразделений, увеличив количество наемников из ЧВК "Вагнер".

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Об этом 11 января сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", — написала она в своем Telegram -канале.

Как ранее сообщил президент Владимир Зеленский, в Донецкой области сейчас продолжаются самые интенсивные бои, особенно Соледар и Бахмут. Он заявил, что благодаря долгому содержанию города Соледар Донецкой области при постоянных атаках оккупантов украинские военные смогли выиграть дополнительное время и силы.

Не преуспевая, россияне начали информационно-психологическую операцию (ИПСО). В частности, владелец незаконного НПК "Вагнер" Евгений Пригожин, распространяет фековые фото якобы с соляной шахты Соледара. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ уже доказали, что эта информация – ИПСО.

Кроме того, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что информация о захвате города не соответствует действительности.