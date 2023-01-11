Росіяни в Соледарі вкотре провели заміну своїх підрозділів, — Міноборони

Російські окупаційні війська, що атакують Соледар Донецької області, вкотре здійснили заміну своїх підрозділів, збільшивши кількість найманців з ПВК "Вагнер".

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Про це 11 січня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", — написала вона в своєму Telegram-каналі.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, в Донецькій області зараз тривають найінтенсивніші бої, особливо за Соледар та Бахмут. Він заявив, що завдяки довгому утриманню міста Соледар Донецької області при постійних атаках окупантів українські військові змогли виграти додатковий час і сили.

Не маючи успіху, росіяни почали інформаційно-психологічну операцією (ІПСО). Зокрема, власник незаконної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, поширює фекові фото нібито з соляної шахти Соледара. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ вже довели, що ця інформація - ІПСО.

Крім того, речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що інформація про захоплення міста не відповідає дійсності.