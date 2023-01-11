Полковник Череватий про Соледар: заяви росіян про захоплення міста не відповідають дійсності

Російські пропагандисти, представники ЗС РФ та найманців поширюють дезінформацію про те, що нібито "їм вдалося захопити Соледар". Ця інформація не відповідає дійсності.

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Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, передає "Суспільне".

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", — сказав він.

Крім того, "докази", які, зокрема, поширює власник незаконної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин є фейком. Він поширює фото нібито з соляної шахти Соледара.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підкреслили, що ця інформація є ворожою інформаційно-психологічною операцією.

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", — пояснюють в управлінні.

У Генштабі також повідомили 11 січня, що на Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.

Нагадаємо, що раніше, 9 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що після невдалої спроби захопити Соледар російські окупанти перегрупувалися, змінили тактику і розпочали новий потужний штурм.

Водночас Президент Володимир Зеленський зазначив, що завдяки довгому утриманню міста Соледар Донецької області при постійних атаках окупантів українські військові змогли виграти додатковий час і сили.