Полковник Череватый о Соледаре: заявления россиян о захвате города не соответствуют действительности

Российские пропагандисты, представители ВС РФ и наемников распространяют дезинформацию о том, что якобы "им удалось захватить Соледар". Эта информация не соответствует действительности.

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Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает "Суспільне".

"Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали, в сводке Генштаба, ждите", - сказал он.

Кроме того, "доказательства", которые, в частности, распространяет владелец незаконной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, откровенно является фейком. Он распространяет фото якобы из соляной шахты Соледара.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ подчеркнули, что эта информация является враждебной информационно-психологической операцией.

"Похоже, что место нахождения Пригожина не соответствует действительности, и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков", — объясняют в управлении.

В Генштабе также сообщили 11 января, что на Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

Напомним, что ранее, 9 января, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что после неудачной попытки захватить Соледар российские оккупанты перегруппировались, сменили тактику и начали новый мощный штурм.

В то же время Президент Владимир Зеленский отметил, что благодаря долгому удержанию города Соледар при постоянных атаках оккупантов украинские военные смогли выиграть дополнительное время и силы.