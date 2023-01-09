"Наступают по трупам своих же": В Минобороны прокомментировали возобновление оккупантами жесткого штурма Соледара

После неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области и отступления российские оккупанты провели перегруппировку, восстановили потери, перебросили дополнительно штурмовые отряды, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев".

"Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - указала Маляр.

В свою очередь, в вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на Бахмутском направлении под огневое поражение в понедельник попали более 15 населенных пунктов, в том числе Соледар и Бахмут, а также Спорное, Берестовое и Белогоровка.

Кроме того, в Донецкой области вражеский огонь фиксировался на Авдеевском направлении вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки, а на Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Великая Новоселка и Угледар.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что генерал Александр Сырский "объехал обороняющиеся войска на подступах к Бахмуту и Соледару и на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны, в частности, перекидывание дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам". Сама Маляр характеризовала ситуацию в Соледаре как "очень тяжелую".

В понедельник же спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона подтвердил, что "вчера были выделены командирам, которые там в Соледаре, дополнительные силы и средства". По его словам, ситуация с городом находится "на постоянном контроле" и "непосредственно принимаются меры, чтобы враг не мог продвинуться дальше, наносятся системные удары с нашей стороны".

Военный признал, что "врагу удалось сконцентрировать больше своих подразделений и системнее давить на нашу оборону, что требует от нас ответных реагирований и кризисного военного менеджмента".

Добавим также, что 9 января Главное управление полиции в Донецкой области сообщило, что 7 января получило информацию об исчезновении у Соледара двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.