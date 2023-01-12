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Maxar опублікувала супутникові знімки понівеченого Соледара (ФОТО)
Американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала в Twitter знімки міста Соледар Донецької області, за який точаться бої.
На знімках зображені частини міста до та після того, як окупанти почали активно атакувати Соледар.
"До (1 серпня 2022 р) і після (10 січня 2023 р) супутникові зображення, які показують масштаби поточних боїв між російськими та українськими силами. Тут показано місто Соледар, Україна (lat: 48.6796 , long:8.0947) і повністю зруйновані житлові будинки", — йдеться в повідомленні.
Також компанія показала поле, поблизу Бахмута, за який також тривають бої.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Хоча фото зроблені в різні пори роки, чітко видно масштаби руйнувань. Фактично немає жодного вцілілого будинку. Чи проживають там люди, достовірно невідомо. Адже були випадки в інших понівечених росіянами містах, коли мешканці продовжували жити в підвалах.
Нагадаємо, бої за Соледар тривають, що підтверджував президент Володимир Зеленський. Хоча, не маючи успіху, росіяни почали інформаційно-психологічну операцію (ІПСО). Зокрема, власник незаконної ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, поширює фейкові фото нібито з соляної шахти Соледара. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ вже довели, що ця інформація - ІПСО.
Крім того, речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що інформація про захоплення міста не відповідає дійсності.