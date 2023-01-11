РФ подаватиме суспільству Соледар як привід для підтримки мобілізації - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Росія, яка намагається захопити місто Соледар Донецької області, подаватиме це власному суспільству як привід для підтримки мобілізації на війну проти Україну. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара – майже повністю зруйнованого окупантами міста – ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати – і вже подають – це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію", - заявив президент.

Як підкреслив глава держави, бої на Донеччині тривають, і наразі для посилення української оборони робиться все можливе. Зокрема, він подякував Польщі та Литві, з президентами яких зустрівся у середу, за рішення про передачу Україні відповідно танків та зенітних систем.

"Донецький напрямок тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому. Танки західного зразка – це робота всієї нашої антивоєнної коаліції і це новий рівень нашого потенціалу", - прокоментував Зеленський.

Він також додав, що в рамках візиту до Львова провів також нараду щодо безпекової ситуації в західних областях та на державному кордоні, заявивши, що "враховуються всі загрози, посилюються всі елементи безпеки наших регіонів".

Зазначимо, що як повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, противник наразі продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, зокрема намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів, зазнаючи великих втрат.

Станом на ранок середи речник оперативного командування "Схід" ЗСУ Сергій Череватий захоплення Соледара спростовував, характеризуючи при цьому як фейк інформацію, що розповсюджене з цього приводу відео з керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним було зняте в шахті саме у цьому населеному пункті.

Нагадаємо також, що ще 9 січня Зеленський заявив, що завдяки довгому утриманню Соледара при постійних атаках окупантів українські військові "виграли для України додатковий час і додаткові сили".