РФ будет подавать обществу Соледар как повод для поддержки мобилизации - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия, пытающаяся захватить Соледар Донецкой области, будет подавать это своему обществу как повод для поддержки мобилизации на войну против Украины. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – будто это какое-то достижение России. Они будут подавать – и уже подают – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию", – заявил президент.

Как подчеркнул глава государства, бои в Донецкой области продолжаются, и сейчас для усиления украинской обороны делается все возможное. В частности, он поблагодарил Польшу и Литву, с президентами которых встретился в среду, за решения о передаче Украине соответственно танков и зенитных систем.

"Донецкое направление держится. И мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону. Наш потенциал растет. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом. Танки западного образца – это работа всей нашей антивоенной коалиции и это новое уровень нашего потенциала", – прокомментировал Зеленский.

Он также добавил, что в рамках визита во Львов провел также совещание по ситуации с безопасностью в западных областях и на государственной границе, заявив, что "учитываются все угрозы, усиливаются все элементы безопасности наших регионов".

Отметим, что как сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противник сейчас продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении, в частности пытается взять под контроль Соледар и пути снабжения украинских подразделений, неся при этом большие потери.

По состоянию на утро среды спикер оперативного командования "Восток" ВСУ Сергей Череватый захват Соледара опровергал, характеризуя при этом как фейк информацию, что распространенное по этому поводу видео с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным было снято в шахте именно в этом населенном пункте.

Напомним также, что еще 9 января Зеленский заявил, что благодаря долгому удержанию Соледара при постоянных атаках оккупантов украинские военные "выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы".