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Міноборони про Соледар: бої тривають, поширення інформації про переміщення ЗСУ — злочин
Бої на Донецькому напрямі тривають, зокрема і за Соледар. При цьому достовірною інформацією щодо ситуації на фронті володіє виключно вище політичне на військове керівництво країни. Інформація з будь-яких інших джерел може допомагати ворогові.
Про це 15 січня в Facebook повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Зараз чимало людей намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар і встигнути заробити на ній популярність або гроші. Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться — це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям", — зауважила замміністра.
Вона нагадала, що публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення, розташування ЗСУ на кшталт "взяли місто під контроль, знаходяться у такій-то частині міста, відійшли з такої-то частини у таку" є злочином(ст. 114-2 ККУ).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Таку інформацію можна поширювати тільки, якщо її опублікував Генштаб або Міноборони, або інші уповноважені державні органи.
Маляр наголосила, що в повній мірі інформацією володіють тільки верховний головнокомандувач, міністр оборони, головнокомандувач, начальник Генерального штабу. Інші військові (або цивільні) знають лише те, що можуть знати в межах власної зони відповідальності.
Вона наголосила, що поширення інформації з неофіційних джерел шкодить Силам оборони. Більше того, неофіційні джерела не знають планів військового командування тому трактують неправильно й так недостовірну інформацію.
Раніше президент Володимир Зеленський також повідомляв, що важка битва за Бахмут, Соледар, Кремінну та інші міста й села сходу України триває. Росіяни намагаються запускати ІПСО щодо ситуації на Донбасі. Водночас в ЗСУ спростовують фейкові заяви росіян.