Зеленський про ситуацію на фронті: важка битва за Донбас триває

Важка битва за Бахмут, Соледар, Кремінну та інші міста й села сходу України триває.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу", - наголосив він.

Президент подякував "кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання".

"324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах", - додав Зеленський.

Відомо, що наразі на Донецькому напрямі основні бої тривають за Соледар та Бахмут. Проте росіяни поширюють фейкові фото нібито з соляної шахти Соледара. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ вжедовели, що ця інформація - ІПСО.

Нагадаємо, розвідці Британії також вважають, що попри посилення тиску на Бахмут на Донеччині , країна-агресор РФ навряд чи зможе оточити місто найближчим часом.