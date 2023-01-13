Зеленский о ситуации на фронте: тяжелая битва за Донбасс продолжается

Тяжелая битва за Бахмут, Соледар, Кременную и другие города и села востока Украины продолжается.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Хотя враг и сосредоточил самые большие свои силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил "каждого солдата, сержанта, офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи".

"324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и наносить врагу большие потери. Спасибо всем, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех других наших фронтах", - добавил Зеленский.

Известно, что на Донецком направлении основные бои продолжаются за Соледар и Бахмут. Однако россиянераспространяют фейковые фото якобы с соляной шахты Соледара. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ уже доказали, что эта информация – ИПСО.

Напомним, в разведке Британии также считают, что, несмотря на усиление давления на Бахмут в Донецкой области, страна-агрессор РФ вряд ли сможет окружить город в ближайшее время.