Минобороны о Соледаре: бои продолжаются, распространение информации о перемещении ВСУ — преступление

Бои на Донецком направлении продолжаются, в том числе и за Соледар. При этом достоверной информацией о ситуации на фронте владеет исключительно высшее политическое и военное руководство страны. Информация из любых других источников может помочь врагу.

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Об этом 15 января в Facebook сообщила заместитель министра обороны Гнна Маляр.

"Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги. Если кто-то обнародует несанкционированную информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся - это работает на врага и вредит нашим защитникам", - отметила замминистра.

Она напомнила, что публичное обнародование информации о движении, перемещении, расположении ВСУ по типу "взяли город под контроль, находятся в такой-то части города, отошли из такой-то части в такую" является преступлением (ст. 114-2 УКУ).

Такую информацию можно распространять, только если ее опубликовал Генштаб или Минобороны, или другие уполномоченные государственные органы.

Маляр подчеркнула, что в полной мере информацией владеют только верховный главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий, начальник Генерального штаба. Остальные военные (или гражданские) знают только то, что могут знать в пределах собственной зоны ответственности.

Распространение информации из неофициальных источников вредит Силам обороны. Более того, неофициальные источники не знают планов военного командования, поэтому трактуют неправильно и так недостоверную информацию.

Ранее президент Владимир Зеленский также сообщал, что тяжелая битва за Бахмут, Соледарь, Кременную и другие города и села востока Украины продолжается. Россияне пытаются запускать ИПСО по ситуации на Донбассе. В то же время в ВСУ опровергают фейковые заявления россиян.