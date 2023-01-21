Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, - британська розвідка

Українські військові досягли невеликих успіхів у районі Кремінної, але загалом ситуація на фронті перебуває у стані глухого кута.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох секторах. На північному сході, поблизу Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, на Бахмутському напрямку російські військові та вагнерівці, ймовірно, відновлюють позиції в районі Соледара.

На півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки та сутички, але уникали широкомасштабних наступальних дій.

"Загалом конфлікт зайшов у глухий кут. Проте існує реальна можливість локального наступу російських сил біля Бахмута", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія змінила характер ведення бойових дій на фронті війни з Україною та готує нову спробу перехопити ініціативу у ній.