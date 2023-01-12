Генштаб про найближчі плани ворога: окупанти намагатимуться захопити весь Донбас, а потім – частину Запорізької області

Генеральний штаб ЗСУ прогнозує, що найближчим часом російські військові намагатимуться захопити всю територію Донецької області. Далі в їхньому плані – частина Запорізької області.

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Про це 12 січня на брифінгу повідомив представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Водночас основна ціль ворога залишається незмінною — окупанти хочуть захопити всю територію України.

"Прогнозується, що найближчим часом противник намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донецької області, а надалі може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області. Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни та знищення державності України", — сказав Громов.

Генштабу відомо, що для реалізації своїх планів РФ анонсувала реформування збройних сил. Йдеться про збільшення загальної чисельності до 1,5 мільйона осіб та формування не менше 20 нових дивізій.

Українська сторона знає про ці "грандіозні плани", але, за словами Громова, їхня реалізація є досить сумнівною.

Загалом такі наміри РФ свідчать про плани підготуватися до тривалих і масштабних бойових дій, підсумував представник Генштабу ЗСУ.

Відомо, що наразі на Донецькому напрямі основні бої тривають за Соледар та Бахмут. Проте росіяни поширюють фейкові фото нібито з соляної шахти Соледара. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ вже довели, що ця інформація - ІПСО.

Крім того, речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що інформація про захоплення міста не відповідає дійсності.