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Генштаб о ближайших планах врага: оккупанты будут пытаться захватить весь Донбасс, а затем – часть Запорожской области
Генеральный штаб ВСУ прогнозирует, что в ближайшее время российские военные постараются захватить всю территорию Донецкой области. Далее в их плане – часть Запорожской области.
Об этом 12 января на брифинге сообщил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.
В то же время основная цель врага остается неизменной — оккупанты хотят захватить всю территорию Украины.
"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области. Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины", - сказал Громов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Генштабу известно, что для реализации своих планов РФ анонсировала реформирование вооруженных сил. Речь идет об увеличении общей численности до 1,5 миллиона человек и формировании не менее 20 новых дивизий.
Украинская сторона знает об этих "грандиозных планах", но, по словам Громова, их реализация достаточно сомнительна.
В целом, такие намерения РФ свидетельствуют о планах подготовиться к длительным и масштабным боевым действиям, подытожил представитель Генштаба ВСУ.
Известно, что на Донецком направлении основные бои продолжаются за Соледар и Бахмут. Однако россияне распространяют фейковые фото якобы с соляной шахты Соледара. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ уже доказали, что эта информация – ИПСО.
Кроме того, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что информация о захвате города не соответствует действительности.