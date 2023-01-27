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РФ навмисно розповсюджує фейки про успіхи під Вугледаром та Оріховим, – розвідка Британії
Російські пропагандисти навмисно поширюють дезінформацію про нібито успіхи у районі Вугледара Донецької області та Оріхова Запорізької області, щоб створити враження розвитку війни проти України.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що в останні дні російські пропагандисти стверджували, що армія РФ нібито досягла значних успіхів і прорвала українську оборону в районі Оріхова та Вугледара.
"Російські підрозділи, ймовірно, проводили локальні розвідувальні атаки поблизу Орікова та Вугледара, але дуже малоймовірно, що Росія справді досягла будь-яких істотних успіхів", – зазначають у розвідці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там підкреслюють, що існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно поширюють дезінформацію, намагаючись натякнути, що російська операція продовжується, створюючи враження розвитку війни проти України.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ прогнозує, що найближчим часом російські військові намагатимуться захопити всю територію Донецької області. Далі в їхньому плані – частина Запорізької області.