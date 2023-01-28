Официальные заявления РФ о потерях не соответствуют действительности: в Макеевке погибли более 300 оккупантов, - разведка Британии

Официальные заявления России полны дезинформации, как это было с уведомлением о количестве погибших военных после удара ВСУ по общежитию в Макеевке на Новый год.

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Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Отмечается, что Россия, скорее всего, потеряла более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года.

"По нашим оценкам, большинство из них, вероятнее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены", – отмечают в разведке.

Там подчеркивают, что после удара Министерство обороны России сделало редкий шаг, публично признав, что погибли 89 человек.

"Официальные лица РФ, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно", – считают в разведке Британии.

Но разница между количеством погибших, официально признанных Россией, и возможным подлинным числом жертв, подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях, отмечают в британской разведке.

"Обычно это происходит из-за умышленной лжи, санкционированной высшим руководством, и через переданные неточные отчеты военных низшего ранга, которые стремятся приуменьшить свои недостатки в условиях российской культуры "обвинить и уволить", – подчеркнули в разведке Британии.

Ранее в разведке Британии заявляли, что уничтожение большого количества находившихся в здании ПТУ в Макеевке Донецкой области российских оккупантов 31 декабря свидетельствует, что непрофессионализм российской армии способствует высокому уровню потерь.