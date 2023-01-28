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Офіційні заяви РФ про втрати не відповідають дійсності: у Макіївці загинули понад 300 окупантів, - розвідка Британії
Офіційні заяви Росії сповнені дезінформації, як це було з повідомленням про кількість загиблих військових після удару ЗСУ по гуртожитку в Макіївці на Новий рік.
Про це йдеться у звіті розвідки Британії.
Зазначається, щр Росія, найімовірніше, втратила понад 300 людей внаслідок удару по розміщенню військ у Макіївці під Донецьком 1 січня 2023 року.
"За нашими оцінками, більшість з них, найімовірніше, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені", – зазначають у розвідці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там підкреслюють, що після удару Міністерство оборони Росії зробило рідкісний крок, публічно визнавши, що загинули 89 людей.
"Офіційні особи РФ, ймовірно, дійшли висновку, що уникати коментарів в умовах широко поширеної критики на адресу російського командування з приводу інциденту було неможливо", – вважають у розвідці Британії.
Але різниця між кількістю загиблих, офіційно визнаних Росією, і можливим справжнім числом жертв, підкреслює повсюдну присутність дезінформації в російських публічних заявах, зазначають у британській розвідці.
"Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, та через передані неточні звіти військових нижчтого рангу, які прагнуть применшити свої недоліки в умовах російської культури "звинуватити й звільнити", – підкресли у розвідці Британії.
Раніше у розвідці Британії заявляли, що знищення великої кількості російських окупантів 31 грудня, які перебували у будівлі ПТУ у Макіївці Донецької області, засвідчує, що непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.