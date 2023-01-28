Офіційні заяви РФ про втрати не відповідають дійсності: у Макіївці загинули понад 300 окупантів, - розвідка Британії

Офіційні заяви Росії сповнені дезінформації, як це було з повідомленням про кількість загиблих військових після удару ЗСУ по гуртожитку в Макіївці на Новий рік.

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Про це йдеться у звіті розвідки Британії.

Зазначається, щр Росія, найімовірніше, втратила понад 300 людей внаслідок удару по розміщенню військ у Макіївці під Донецьком 1 січня 2023 року.

"За нашими оцінками, більшість з них, найімовірніше, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені", – зазначають у розвідці.

Там підкреслюють, що після удару Міністерство оборони Росії зробило рідкісний крок, публічно визнавши, що загинули 89 людей.

"Офіційні особи РФ, ймовірно, дійшли висновку, що уникати коментарів в умовах широко поширеної критики на адресу російського командування з приводу інциденту було неможливо", – вважають у розвідці Британії.

Але різниця між кількістю загиблих, офіційно визнаних Росією, і можливим справжнім числом жертв, підкреслює повсюдну присутність дезінформації в російських публічних заявах, зазначають у британській розвідці.

"Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, санкціонованої вищим керівництвом, та через передані неточні звіти військових нижчтого рангу, які прагнуть применшити свої недоліки в умовах російської культури "звинуватити й звільнити", – підкресли у розвідці Британії.

Раніше у розвідці Британії заявляли, що знищення великої кількості російських окупантів 31 грудня, які перебували у будівлі ПТУ у Макіївці Донецької області, засвідчує, що непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат.