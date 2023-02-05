В ISW считают, что у оккупантов недостаточно сил для наступления на Запорожье

Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций. Потому россияне вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, но продолжат наступать на востоке Украины.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что россияне продолжают готовиться к наступлению на западе Луганской области. Они перебрасывают российскую военную технику и элитные подразделения, а также готовят материально-техническое обеспечение в оккупированной Луганской области. Российские войска также усиливают атаки на Бахмут.

"Украинские военные сообщают, что российские войска не сформировали достаточно мощную ударную группу для проведения наступления на запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские источники утверждают, что в конце января российские войска получили территориальные достижения в Запорожской области, что, по оценкам ISW, скорее всего, было информационной операцией, чтобы попытаться рассредоточить украинские силы.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что интенсивность боев на востоке Украины - попытка реализации задачи лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина по захвату восточных областей Украины.