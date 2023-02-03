В ближайшее время будут активные бои на Донбассе, - ГУР МО

Интенсивность боев на востоке Украины - попытка реализации задачи лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина по захвату восточных областей Украины.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от Путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, – это попытка реализации этих планов", - отметил Юсов.

По его словам, кроме потери в живой силе и технике, враг пытается выполнить задачу диктатора.

"Поэтому да, в ближайшее время будут активные события. Украинские Силы обороны не ждут, сложа руки", - отметил представитель военной разведки Украины.

Ранее в ГУР МО сообщалось, что Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до марта.

При этом аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путин снова переоценил возможности российской армии. Они заявили, что большое российское наступление, вероятно, преждевременно завершится во время апрельского весеннего сезона дождей (если не раньше), прежде чем будут достигнуты значительные операционные эффекты.