Найближчим часом будуть активні бої на Донбасі, - ГУР МО

Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна щодо захоплення східних областей України.

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Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів", - зазначив Юсов.

За його словами, не рахуючи втрати в живій силі та техніці, ворог пробує виконати завдання диктатора.

"Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Раніше у ГУР МО повідомляли, що Путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей до березня.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін знову переоцінив можливості російської армії. Вони впевнені, що великий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час квітневого весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж буде досягнуто значних операційних ефектів.